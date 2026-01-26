CLノックアウトフェーズ プレーオフ組合せ抽選会を１月30日（金）午後７時30分〜WOWOWサッカー公式YouTubeにてライブ配信！
ヨーロッパ最強クラブの座をかけて、ヨーロッパを代表する強豪クラブによって争われる世界最高峰のサッカーの大会「UEFAチャンピオンズリーグ」（CL）は、１/29（木）のリーグフェーズ第８節でリーグフェーズを終えると、ベスト16にストレートインする８チーム（１位〜８位）と、ベスト16の残り８つのイスをかけてプレーオフを戦うことになる16チーム（９位〜24位）が決定する。
ベスト16進出をかけて９位〜24位の16チームによるノックアウトフェーズプレーオフが、日本時間２月18日（水）＆19日（木）と２月25日（水）＆26日（木）の２週間にわたってホーム＆アウェーが行なわれるのだが、その対戦カードを決める組み合わせ抽選会がスイス・ニヨンで１月30日（金）に開催される。
CLを決勝まで独占生中継（放送・配信）するWOWOWでは、このスイス・ニヨンで行なわれるノックアウトフェーズ プレーオフの組合せ抽選会を、WOWOWサッカー公式YouTubeとWOWOWオンデマンドで、 １月30日（金）午後７時30分〜ライブ配信する。
ゲストに戸田和幸氏、ベン・メイブリー氏を迎え、進行の横内洋樹アナウンサーらと組合せ抽選会を実況しつつ、決定した注目の対戦カードなどについての展望も行なう。
★「 UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26ノックアウトフェーズ プレーオフ組合せ抽選会」
【配信日時】１月30日（金）午後７時30分〜
【配信先】WOWOWサッカー公式YouTube、WOWOWオンデマンド、LINE VOOM、スポーツナビ
【出演】ゲスト：戸田和幸／ベン・メイブリー、進行：横内洋樹
配信番組の詳細ページはこちら： https://youtube.com/live/5Mf9P2trNKk
＜WOWOW番組情報＞
★「UEFAチャンピオンズリーグ」2025-26シーズン
＜ノックアウトフェーズ スケジュール＞ ※日本時間
・プレーオフ ： 2/18（水）＆19（木） 、2/25（水）＆26（木）
・ベスト16 ： 3/11（水）＆12（木） 、3/18（水）＆19（木）
・準々決勝 ： 4/8（水）＆9（木） 、4/15（水）＆16（木）
・準決勝 ： 4/29 （水） ＆30（木） 、5/6（水）＆7（木）
・決勝 ： 5/31（日）
■詳しい放送情報はWOWOW「チャンピオンズリーグ」番組オフィシャルサイトへ！
＜関連情報＞
WOWOWサッカー公式 X ： （@wowow_soccer）
WOWOWサッカー 公式 YouTube ：
※放送予定、出演者等の詳細は、オフィシャルサイトおよびオフィシャルXで順次お知らせいたします。
※ 「放送」はテレビ放送、「配信」はWOWOWオンデマンドでご覧いただけます。
CLを決勝まで独占生中継（放送・配信）するWOWOWでは、このスイス・ニヨンで行なわれるノックアウトフェーズ プレーオフの組合せ抽選会を、WOWOWサッカー公式YouTubeとWOWOWオンデマンドで、 １月30日（金）午後７時30分〜ライブ配信する。
ゲストに戸田和幸氏、ベン・メイブリー氏を迎え、進行の横内洋樹アナウンサーらと組合せ抽選会を実況しつつ、決定した注目の対戦カードなどについての展望も行なう。
★「 UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26ノックアウトフェーズ プレーオフ組合せ抽選会」
【配信日時】１月30日（金）午後７時30分〜
【配信先】WOWOWサッカー公式YouTube、WOWOWオンデマンド、LINE VOOM、スポーツナビ
【出演】ゲスト：戸田和幸／ベン・メイブリー、進行：横内洋樹
配信番組の詳細ページはこちら： https://youtube.com/live/5Mf9P2trNKk
＜WOWOW番組情報＞
★「UEFAチャンピオンズリーグ」2025-26シーズン
＜ノックアウトフェーズ スケジュール＞ ※日本時間
・プレーオフ ： 2/18（水）＆19（木） 、2/25（水）＆26（木）
・ベスト16 ： 3/11（水）＆12（木） 、3/18（水）＆19（木）
・準々決勝 ： 4/8（水）＆9（木） 、4/15（水）＆16（木）
・準決勝 ： 4/29 （水） ＆30（木） 、5/6（水）＆7（木）
・決勝 ： 5/31（日）
■詳しい放送情報はWOWOW「チャンピオンズリーグ」番組オフィシャルサイトへ！
＜関連情報＞
WOWOWサッカー公式 X ： （@wowow_soccer）
WOWOWサッカー 公式 YouTube ：
※放送予定、出演者等の詳細は、オフィシャルサイトおよびオフィシャルXで順次お知らせいたします。
※ 「放送」はテレビ放送、「配信」はWOWOWオンデマンドでご覧いただけます。