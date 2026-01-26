BE:FIRST「夢中」が、自身最速でストリーミング全世界累計再生回数2億回を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTの「夢中」が、自身最速でストリーミング全世界累計再生回数2億回を突破した（レコード会社調べ）。

■BE:FIRST初のスタジアムライブチケットは発売開始3分で即完！

「夢中」は、2025年4月より放送されていたフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌として書き下ろされた楽曲。ゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で、不器用ながらも真っ直ぐな純愛を描いたラブソングだ。

「Betrayal Game」でも共作した、ソウルやR&Bをベースにした音楽性と、甘さ／切なさ／艶感／力強さが共存する歌声で魅了するシンガーソングライターeillと、BE:FIRSTのバックバンドのバンマスとして活躍し、ポップなメロディメイクや多彩なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジを得意とする音楽プロデューサー、Ryo ‘LEFTY’ Miyataを迎えて制作。

2025年末に、TBS『第67回輝く！日本レコード大賞』やNHK『第76回NHK紅白歌合戦』など、数多くの音楽番組で披露され、確かな歌唱力と多幸感溢れるステージで聴く人を魅了、2026年になってからも常に音楽配信サービスのランキングの上位にランクインし続け、2022年リリースの「Bye-Good-Bye」に続き、自身最速でストリーミング全世界累計再生回数2億回を突破した。

BE:FIRSTは、5月16日・17日に味の素スタジアムで開催される自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Studium Live 2026 We are the “BE:ST”』のチケットが、一般発売開始からわずか3分で即完売。勢いが止まらないBE:FIRSTの今後の動向に注目だ。

