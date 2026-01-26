Adoプロデュースのアイドルグループ、ファントムシータが『THE FIRST TAKE』に再降臨！代表作「ゾクゾク」を一発撮り
ファントムシータが『THE FIRST TAKE』に再登場し、代表作「ゾクゾク」を披露。
■コンセプトは“レトロホラー”
レトロホラーをコンセプトに活動する、Adoプロデュースのアイドルグループ、ファントムシータ。
1月1日に、Ado楽曲とファントムシータ楽曲のメドレーをパフォーマンスした彼女たちが、今回はファントムシータの代表作である「ゾクゾク」を披露。
『ファントムシータ-ゾクゾク / THE FIRST TAKE』は、1月26日22時よりYouTubeにてプレミア公開。
彼女たちの圧倒的なパフォーマンスをぜひチェックしよう。
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
ファントムシータ OFFICIAL SITE
https://phantomsiita.com/