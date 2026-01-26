Adoプロデュースのアイドルグループ、ファントムシータが『THE FIRST TAKE』に再降臨！代表作「ゾクゾク」を一発撮り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ファントムシータが『THE FIRST TAKE』に再登場し、代表作「ゾクゾク」を披露。

■コンセプトは“レトロホラー”

レトロホラーをコンセプトに活動する、Adoプロデュースのアイドルグループ、ファントムシータ。

1月1日に、Ado楽曲とファントムシータ楽曲のメドレーをパフォーマンスした彼女たちが、今回はファントムシータの代表作である「ゾクゾク」を披露。

『ファントムシータ-ゾクゾク / THE FIRST TAKE』は、1月26日22時よりYouTubeにてプレミア公開。

彼女たちの圧倒的なパフォーマンスをぜひチェックしよう。

