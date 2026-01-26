「日経225ミニ」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限4152枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4152枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4152( 4152)
バークレイズ証券 2319( 2319)
SBI証券 4006( 1740)
ソシエテジェネラル証券 1607( 1607)
楽天証券 2615( 1049)
松井証券 558( 558)
三菱UFJeスマート 486( 302)
マネックス証券 284( 284)
フィリップ証券 203( 203)
JPモルガン証券 169( 169)
日産証券 69( 69)
インタラクティブ証券 39( 39)
ドイツ証券 30( 30)
岩井コスモ証券 9( 9)
ゴールドマン証券 9( 9)
光世証券 5( 5)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 180755( 180755)
ソシエテジェネラル証券 77475( 77475)
SBI証券 90110( 47516)
バークレイズ証券 45717( 45717)
楽天証券 46504( 21314)
松井証券 20693( 20693)
サスケハナ・ホンコン 16768( 16768)
JPモルガン証券 8124( 8124)
日産証券 7374( 7374)
三菱UFJeスマート 13732( 6600)
ビーオブエー証券 5062( 5062)
マネックス証券 3950( 3950)
ゴールドマン証券 2336( 2336)
モルガンMUFG証券 2245( 2245)
フィリップ証券 2050( 2050)
みずほ証券 1972( 1972)
BNPパリバ証券 800( 800)
シティグループ証券 772( 772)
インタラクティブ証券 562( 562)
東海東京証券 518( 518)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
フィリップ証券 25( 25)
楽天証券 21( 13)
三菱UFJeスマート 13( 11)
マネックス証券 9( 9)
インタラクティブ証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
JPモルガン証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース