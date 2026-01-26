スヌーピーの熱烈なファンと「ベルメゾン」が共同開発！グッズの収納や持ち運びを想定した技ありアイテム全6点がいよいよ発売スタート
通販の「ベルメゾン」が「PEANUTS(ピーナッツ)」の日本公式ファンクラブ「PEANUTS FRIENDS CLUB(以下PFC)」の会員へヒアリングを行い、共同で開発したグッズが、2026年1月23日より販売がスタートした。
■スヌーピーファンとの共同開発アイテムとは
「PFC」と「ベルメゾン」がタッグを組んだこの企画は、2024年8月に続く第二弾。会員へのアンケート調査や座談会を実施し、“ファンが求めるもの”を徹底リサーチした上で製品が完成する。前回の開発商品のうち、「ぬいぐるみ&衣装収納ケース」は発売から1時間余りで初回入荷分が完売したほど、大好評を博した。
第二弾となる今回は、座談会の会場を東京・大阪の2都市にて計4回開催するなど、規模を拡大。PEANUTS愛の深いPFC会員16名が参加し、ファンならではの視点や意見、アイデアが多く飛び交った。
座談会では、「ぬいぐるみの衣装をもっとたくさん収納したい」「持ち運んでいるぬいぐるみを落としてしまわないか不安」といった意見から、「整頓しやすいようキャビネットの棚板は位置を変えられるようにしてほしい」「ボールチェーンを引っ掛けられるところがあるとうれしい」といった細やかな提案が上がった。「ベルメゾン」はこれらを商品開発に反映。ファンの要望に応えてくれた。
■第二弾のグッズ全6点を解説！
そして満を持して今回共同開発第二弾のアイテムを発売。第一弾の製品をさらにブラッシュアップしたものや、アイデアにあふれたアイテムまで、「こんなの求めてた！」と思わず声をあげたくなるラインナップだ。
「ぬいぐるみ衣装収納ケース」(1万7900円)
PFC会員から寄せられた「毎年増えるぬいぐるみの衣装をもっとたくさん収納したい」という声に応えたのアイテム。8本のハンガーにぬいぐるみの衣装をかけて収納できる、小さなクローゼットだ。デザインは、座談会でも好評だった赤い屋根のドッグハウスをモチーフにしたもの。埃が入らないドア付き、ガラス戸だから中も見え、かわいくて機能的という最高のアイテムだ。
「オーバーオールデザインぬいぐるみ収納トートバッグ」(6990円)
「ぬいぐるみを持ち歩くことが多いが、落とすのが不安」「普段使いできるバッグを」というPFC会員の声に応えたのがこのバッグ。フロントのポケットにぬいぐるみを入れると、オーバーオールを着ているように見えるという技ありデザインで、オーバーオールの肩ひもがぬいぐるみをしっかりホールドしてくれるなど、機能面も充実！「PFC」入会特典の「きせかえスヌーピー」がぴったり収まるサイズというのもポイントだ。そのまま持てばショルダー付きの2WAYトートで、リバーシブル仕様でスヌーピーの後ろ姿がプリントされたヒッコリー面も使える。
「ぬいぐるみ収納ショルダーバッグ」(4490円)
ドッグハウスデザインのショルダーバッグは、中に入れたぬいぐるみが見える窓付き。「ぬいぐるみを持ち歩くことが多いが、落とすのが不安」という声に加えて、「持ち運ぶと汚れが気になる」という意見から生まれた。広めのマチを作ることで窓に顔が向くように設計された、ファン垂涎のアイテム！
「ぬいぐるみ収納ボックス」(1万1900円)
自宅でぬいぐるみを飾るにあたり「ホコリがかぶらないようにしたい」という要望が。そこで、「PEANUTS」コミックのワンシーンをデザインに取り込み、紙製の収納ボックスを製作！前の扉は透明フィルム窓になっていて、お気に入りのぬいぐるみを飾りながら収納できる仕様に。
「背面ミラーの卓上コレクションケース」(2万7900円)
どんどん増えていくカプセルトイや小物を大量に収納できるコレクションケースも登場。「きれいに整理整頓したいから棚板の位置が変えられるキャビネットがいい」というPFC会員からの提案を取り入れ、透明ガラスの棚板は好きな高さに調整できるよう設計された。小さなフィギュアの作り込まれた背面まで楽しめるよう、背板のケース内部がミラー仕様になっているなど、細部にまでこだわりが満載！縦型・横型と、飾るスペースに合わせて選べる2タイプでの展開。
「背面ミラー付きダブル棚板のコレクションキャビネット」(4万4900円〜5万9900円)
高さ90.5センチと、高さ156.5センチの2サイズ、それぞれホワイトとナチュラルの2色展開で、インテリアに合わせて選べるのがこちらのキャビネット。フィギュアやぬいぐるみを2列で飾ると奥側は見えなくなってしまうけれど、このキャビネットは棚板を前後2枚で段違いにできるのが最大の特徴だ。ミラー貼りで背面まで見通せるほか、引き出しには増えていくコレクションも収納できる。また、吊るしタイプのマスコットも見せる収納に対応。「ボールチェーンを引っ掛けられるところがあるとうれしい」というファンのリクエストから、上部にバーが設置されたそう。
以上の共同開発アイテムは、2026年1月23日より発売がスタート。前回も争奪戦が繰り広げられたアイテムとあって、気になるものがあるならうかうかしていられない……！ベルメゾンネットでは、製品ページも同日から公開されるので、ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
