「日経225ミニ」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限1万1018枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1018枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11018( 10018)
ソシエテジェネラル証券 8850( 7850)
バークレイズ証券 5266( 5266)
SBI証券 5465( 2043)
楽天証券 2453( 1083)
松井証券 580( 580)
マネックス証券 517( 517)
三菱UFJeスマート 589( 439)
フィリップ証券 226( 226)
インタラクティブ証券 162( 162)
日産証券 68( 68)
JPモルガン証券 57( 57)
ドイツ証券 57( 57)
光世証券 36( 36)
立花証券 20( 20)
ゴールドマン証券 10( 10)
共和証券 9( 9)
岩井コスモ証券 7( 7)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 213605( 213602)
ソシエテジェネラル証券 133788( 133785)
バークレイズ証券 66967( 66967)
SBI証券 66717( 33237)
松井証券 29085( 29085)
サスケハナ・ホンコン 23937( 23937)
日産証券 20924( 20924)
楽天証券 42980( 19410)
モルガンMUFG証券 14079( 13871)
JPモルガン証券 11352( 10952)
三菱UFJeスマート 14323( 8325)
BNPパリバ証券 7197( 7197)
ビーオブエー証券 5939( 5939)
ゴールドマン証券 4723( 4683)
みずほ証券 4710( 4658)
マネックス証券 4473( 4473)
野村証券 3669( 3597)
広田証券 2767( 2767)
フィリップ証券 2221( 2221)
SMBC日興証券 2109( 2109)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 123( 123)
ABNクリアリン証券 1103( 103)
楽天証券 41( 23)
フィリップ証券 17( 17)
マネックス証券 15( 15)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 14( 6)
SBI証券 20( 6)
Jトラストグローバル 6( 6)
ゴールドマン証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
ドイツ証券 2( 2)
UBS証券 1000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース