「TOPIX先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万251枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万251枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10251( 10161)
ソシエテジェネラル証券 8922( 8922)
バークレイズ証券 6126( 6126)
JPモルガン証券 3181( 3181)
ゴールドマン証券 7935( 2777)
ビーオブエー証券 2548( 2524)
モルガンMUFG証券 896( 896)
SBI証券 862( 808)
サスケハナ・ホンコン 796( 796)
シティグループ証券 535( 475)
ドイツ証券 243( 243)
日産証券 236( 236)
HSBC証券 221( 221)
BNPパリバ証券 179( 179)
三菱UFJeスマート 176( 176)
インタラクティブ証券 96( 96)
野村証券 5091( 87)
UBS証券 67( 65)
松井証券 44( 44)
広田証券 31( 31)
大和証券 108( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース