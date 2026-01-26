「TOPIX先物」手口情報（26日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限2万7004枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万7004枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 27004( 24054)
ABNクリアリン証券 21400( 20618)
バークレイズ証券 14018( 13543)
JPモルガン証券 10646( 8180)
モルガンMUFG証券 5235( 5213)
ゴールドマン証券 7445( 4732)
サスケハナ・ホンコン 2217( 2217)
みずほ証券 6058( 2147)
ビーオブエー証券 2753( 2049)
ドイツ証券 1579( 1579)
BNPパリバ証券 1168( 1159)
シティグループ証券 2840( 1150)
野村証券 1591( 878)
日産証券 743( 743)
UBS証券 2784( 740)
SBI証券 670( 562)
大和証券 2629( 346)
SMBC日興証券 755( 318)
広田証券 254( 254)
三菱UFJeスマート 201( 199)
HSBC証券 173( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
JPモルガン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
