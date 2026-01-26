「日経225先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限7570枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7570枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7570( 7509)
ソシエテジェネラル証券 3348( 3348)
バークレイズ証券 2193( 2193)
SBI証券 1575( 1289)
サスケハナ・ホンコン 1248( 1248)
ゴールドマン証券 1193( 1177)
松井証券 748( 748)
モルガンMUFG証券 738( 738)
日産証券 617( 617)
ビーオブエー証券 580( 580)
JPモルガン証券 539( 539)
楽天証券 849( 497)
三菱UFJeスマート 411( 389)
マネックス証券 166( 166)
シティグループ証券 129( 129)
みずほ証券 97( 97)
UBS証券 106( 97)
インタラクティブ証券 83( 83)
フィリップ証券 82( 82)
三菱UFJ証券 50( 50)
大和証券 54( 0)
野村証券 44( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
ABNクリアリン証券 59( 59)
松井証券 22( 22)
SBI証券 20( 20)
楽天証券 12( 8)
ドイツ証券 7( 7)
フィリップ証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
バークレイズ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース