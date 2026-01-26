「日経225先物」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万7532枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7532枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17532( 16669)
ソシエテジェネラル証券 10173( 9476)
バークレイズ証券 6396( 6040)
サスケハナ・ホンコン 3219( 3219)
ゴールドマン証券 3380( 2806)
モルガンMUFG証券 2867( 2305)
JPモルガン証券 2097( 1433)
SBI証券 1842( 1365)
日産証券 1205( 1205)
野村証券 1953( 1070)
松井証券 683( 683)
BNPパリバ証券 1314( 662)
UBS証券 1074( 566)
三菱UFJeスマート 668( 510)
みずほ証券 577( 403)
ビーオブエー証券 934( 374)
楽天証券 589( 343)
シティグループ証券 516( 338)
HSBC証券 1182( 285)
大和証券 458( 281)
三菱UFJ証券 20( 0)
ドイツ証券 20( 0)
東海東京証券 18( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 111( 111)
ABNクリアリン証券 161( 61)
SBI証券 34( 22)
松井証券 15( 15)
日産証券 12( 12)
楽天証券 11( 11)
ドイツ証券 8( 8)
バークレイズ証券 207( 7)
三菱UFJeスマート 6( 4)
フィリップ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
JPモルガン証券 200( 0)
シティグループ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース