現代忍者はグミで「無双」　忍者めし新作は“金のユーグレナ”配合のエナドリ味

ハードな噛みごたえで人気のグミ「忍者めし」シリーズに、仕事やゲームを支える強力な味方が登場しました。

UHA味覚糖より、「金のユーグレナ」を配合した「忍者めし無双 エナジードリンク」が1月26日から全国のコンビニエンスストアで順次発売されています。

「忍者めし」は、忍者の携帯食「兵糧丸（ひょうろうがん）」をコンセプトに、時間に追われる現代人のために開発されたハード食感グミ。よく噛むことで満腹感を得られ、小腹満たしにも最適なブランドとして知られています。

シリーズ第三弾となる今作「忍者めし無双 エナジードリンク」では、さらなる「無双状態」が追求されているとのこと。神鋼環境ソリューションが開発した独自素材「金のユーグレナ」に加え、新たにマグネシウムを配合しています。

「金のユーグレナ」は、パラミロンという元気成分の含有率が非常に高く、ビタミンやミネラルなど50種類以上の栄養素を含むスーパーフード。世界15カ国以上で特許を取得している注目の素材です。

味わいは、噛むたびに爽快感が広がるエナジードリンク味。ハードな食感と刺激的な味わいで、集中力を高めたい瞬間にぴったりと言えそう。

また、グミタイプで手が汚れないため、キーボードやコントローラーを操作するゲーム中やデスクワークのお供にも最適。パッケージは、eスポーツをイメージしたサイバーなデザインと、今どきのVR忍者が描かれたデザインの全2種類が用意されています。

小腹を満たしながら、金のユーグレナの栄養も手軽に摂取できるという、まさに現代版兵糧丸。「忍者めし無双 エナジードリンク」は全国のコンビニエンスストアにて、順次販売開始。価格はオープン価格です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026012606.html