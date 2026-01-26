ºÌÀÄ¤¬ÌçÁ°ÃçÄ®¤Ç¿·¶ÊÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡Ç¯ÃË¤Î¹ÈÇò¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö»Õ¾¢¤ÈÎ©¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ë¡È²Î¼ê¡¦ºÌÀÄ¡É¤È¤·¤Æ¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎºÌÀÄ¡Ê23¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¶Ê¡ÖÌçÁ°ÃçÄ®¤ÎÎø¤¶¤¯¤é¡×¤ÎÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÇ¯ÃË¤Ç¡¢»Õ¾¢¤ÎºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¤¬²¿ÅÙ¤âÎ©¤Ã¤¿Âç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½é½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÌçÁ°ÃçÄ®¤Î°û¤ß²°²£Ãú¡ÖÃ¤Ì¦¿·Æ»¡×¤Ç¤Î³«ºÅ¡£½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦³¹ÊÂ¤ß¤ò¤ß¤Æ¡¢¡Ö¹¾¸Í¾ð½ï¿¼¤¤¡¢Âç¹¥¤¤Ê²¼Ä®¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¿·¶Ê¤Ï¡¢ÌçÁ°ÃçÄ®¤Ç¤ÎÎø¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎø°¦¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÌÀÄ¤Ï¡¢²Î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä©¤à·è¿´¤ò¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤«¤é¤Ï¿·¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡È·ý¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£º£·î¤ÏÂçºå¤Î¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤ÇºÙÀî°ìÌç¤ÈÇßÂôÉÙÈþÃË·àÃÄ¤È¤È¤â¤Ë¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÉñÂæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ç¯ÃË¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë·è°Õ¤Ï¸Ç¤¤¡£¡Ö±¿ÀªÅª¤Ë¤Ï¡ÈÂçÌñ¡É¤À¤±¤É¡¢°ìÊ¸»úÊÑ¤¨¤Æ¡ÈÂçÌò¡É¤ÈÂç¤¤ÊÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£»Õ¾¢¤ÎÈ¼ÁÕ¤Ç°ìÅÙÎ©¤Ã¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢²Î¼ê¡¦ºÌÀÄ¤È¤·¤ÆÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¡¡