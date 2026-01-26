2025年度JRA賞授賞式が26日、都内のホテルで行われた。昨年の皐月賞と有馬記念を制したミュージアムマイル（牡4＝高柳大）は最優秀3歳牡馬に選出。馬主のサンデーレーシング代表・吉田俊介氏は「2着の馬（クロワデュノール）も関係馬だったので、どちらかというとそちらを見ていたのですけど、凄い勢いで皐月賞を制してくれて本当にうれしかったです。天皇賞（秋）2着の後、どのレースに行くか高柳調教師も含めて皆で相談して選んだ有馬記念出走だったんですけど、ジョッキーにもうまく乗ってもらえましたし、いい状態で臨んでもらえたので勝つことができて良かった。いつになく注目を集めた有馬記念だったので勝てたことはうれしかったですし、名前から使うレースをいつも皆で相談している馬ですけど、距離長いかなと思いながら挑戦した有馬記念を勝てて良かった」と喜びを語った。

また、授賞式で取材に対応した吉田代表がミュージアムマイルの次走について、予備登録しているドバイターフ（3月28日、メイダン芝1800メートル）にC・デムーロとのコンビ継続で向かうことを明かした。