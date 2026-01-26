1月24日、指原莉乃がプロデュースする10人組アイドルグループ「＝LOVE」（イコールラブ、以下イコラブ）が、6月に東京のMUFGスタジアム（国立競技場）でライブをおこなうことを発表した。大舞台に立つことが決まったが、SNSでは賛否分かれているようだ。

イコラブは2017年にデビューし、2025年2月にリリースした楽曲『とくベチュ、して』が大ヒットした。2026年も、グループはさらに勢いを増しそうだ。

「イコラブは、24日に姉妹グループの『≠ME』や『≒JOY』とともにKアリーナ横浜で開催されたライブイベント『LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE』に参加しました。その際、6月20日と21日の2日間にわたって、国立競技場で『＝LOVE STADIUM LIVE』を開催することをサプライズ発表したのです」（スポーツ紙記者）

この発表を受けて、Xでは

《国立2daysとかマジでエグすぎる…！イコラブここまで来たの本当にすごい》

といった歓喜の声があがっている。しかし、一方で、

《国立ライブの価値低下は否めない》

など、疑問を抱く声も見受けられる。イコラブの国立ライブをめぐって議論が勃発しているようだ。

「イコラブは2024年にデビュー4周年を記念したアリーナツアーをおこなうなど、着々と人気を博していますが、ドームクラスのライブはまだ経験がありません。

これまで国立競技場でライブを開催したアーティストは、大規模なドームツアーをおこない、ある種 “最終地点” として国立競技場に立つケースが多かったのです。

イコラブがドーム未経験で、大舞台に立つことに疑問を抱く人もいたのでしょう」（芸能記者）

国立競技場は2026年1月から2030年までの5年間、呼称が「MUFG国立」になる。一時的に名称が変わったとはいえ、この場所に立つ意味は大きいという。

「かねてから、国立競技場でのライブは、会場の規模や特別な響きから、アーティストはもちろん、ファンにとっても憧れの舞台とされてきました。

新国立競技場になっても、2020年に嵐、2022年に矢沢永吉さんなど名だたるアーティストが開催し、2026年4月にはMrs.GREEN APPLEの公演も決まっています。

国立ライブの “ブランド” イメージが広く定着したため、イコラブの出演に意見が分かれてしまったのかもしれません」（同）

デビュー9年め、イコラブは “特別” なステージでどんなパフォーマンスを見せるのか。