《本当だ、左下に、おしるこ、が映ってるように見える。。？》

1月25日、ミュージシャンのYOSHIKIがXを更新。2025年11月にサウジアラビアでおこなった自身のコンサートでのピアノ演奏写真に、「おしるこ」のようなものが映り込んでいるとの指摘が多数寄せられ、冒頭のように反応。話題を呼んでいる。

「話題となっているのは、1月23日、YOSHIKIさんが熟考の末に新曲リリースを見送ったことを伝えた『音楽ナタリー』公式Xのポストです。

この投稿には、2025年11月20日にサウジアラビア・アルウラのユネスコ世界遺産・ヘグラでおこなわれた『Hegra Candlelit Classics』でYOSHIKIさんがピアノを弾くカットが使われているのですが、その左下に『おしるこ』のようにも見えるものが写っています。

これをあるユーザーが《左下におしるこが映ってるのなんだろうって思ったけど、同じこと言ってる方がいて安心しました。》と指摘すると、同調する人が続出しました」（芸能記者）

ユーザーの投稿に、X上では、

《白玉入りのおしるこ！》

といった声や、X JAPANの代表曲「紅」の歌詞にかけて

《おしるこに染まったこの俺を慰める奴はもういない》

などの声も寄せられた一方、舞台やライブで使われる「LEDライトではないか？」という指摘も多くあがっていた。こうした声にYOSHIKIが反応した形だ。

「YOSHIKIさんは冒頭の投稿で、《ちなみに、今夜@YoshikiChannel生出演。それまでに調べておきます！》と続けていましたが、結局、おしるこの真相はよくわかっていないようです。

ただ、YOSHIKIさんといえば、日頃から『基本的には1日1食、または2日に1食。炭水化物は極力摂らない』というストイックな食生活を送る一方で、甘いもの好きを公言。

過去には『爆食いしちゃって、チョコレートで顔が汚れちゃうくらい』『プリンが大好き』などと語ったこともあります。まさかサウジアラビアでおしるこを食べていることはないと思いますが……」（同）

はたして真相は……。