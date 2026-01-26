ºå¿À¡¦¥µ¥È¥Æ¥ë¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÁûÆ°¤È²¬ÅÄ¸ÜÌä¤ÎÀµÏÀ¡ÚÇòµå¤Ä¤ì¤Å¤ì¡Û
¢¡ Çòµå¤Ä¤ì¤Å¤ì2026¡¦Âè4²ó
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¡¢Íè¤¿¤ë¤Ù¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·ÀÌó¤ò´°Î»¡£¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë1·î26Æü¸½ºß¡¢¤¿¤À°ì¿Í·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£ºå¿À¤Î¡È¥µ¥È¥Æ¥ë¡É¤³¤Èº´Æ£µ±ÌÀ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÆ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£¼ã¤¼çË¤¤ÏËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÆó´§²¦¤ËÍÔ¤¡¢MVP¤â¼õ¾Þ¡£¥Ð¥é¿§¤Î¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯Êë¤ì¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤«¤éÍÍÁê¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÇ¯Êð¤Ï1²¯5000Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µåÃÄÂ¦¤ÏÂçÉý¤Ê¾ºµë³Û¤È¤Ê¤ëÇÜÁý¤Î3²¯±ß¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤¬¡¢º´Æ£Â¦¤Ï¤³¤ì¤Ç¾µÂú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿ÅÙ¤«¤Î¿åÌÌ²¼¤Ç¤Î¸ò¾Ä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Ì¤¤À¤Ë²ò·è¤Î»å¸ý¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÁ°¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Èñ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤·¤Æº´Æ£¤¬ÂàÃÄ¡£ÌîµåÏ²¿Í¤Î·Á¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¸À¤¦¡È²ø¾ðÊó¡É¤Þ¤ÇÍð¤ìÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÀ¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤â¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ËÜÍè¡¢Áª¼ê¤ÎÊÝÍ¸¢¤Ï³ÆµåÃÄ¤¬»ý¤Á¡¢°ìÄêÇ¯¿ô¤ò¿ô¤¨¤ì¤Ð¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Î¸¢Íø¤¬Áª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç°ÜÀÒ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢µåÃÄ¤Ë¶âÁ¬Åª¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢FA¸¢¤ÎÃ»½Ì¤òÇ§¤á¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤Ï¤è¤ê¼ã¤¯¤·¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢µåÃÄ¤Ë¤â¥á¥¸¥ã¡¼Â¦¤«¤é¾ùÅÏ¶â¤È¸À¤¦µð³Û¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤ëÂåÍý¿Í¤¬¶áÇ¯²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´Æ£¤Î¾ì¹ç¤ÏËÜÍè¤Ê¤é³¤³°FA¸¢¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏºÇÃ»¤Ç2029Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥Ð¥Ã¥¯»á¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¹Å¤ËÍ×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£µåÃÄÂ¦¤ÏËÜÍè¡¢Ê£¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¤±¤Ë¡¢¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µç¾õ¤ò¸«¤«¤Í¤¿¤Î¤«¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛµåÃÄ¸ÜÌä¡ÊÁ°´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£Ä©Àï¤Ø¤Î3¾ò·ï¤È¾Î¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î¹×¸¥
¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦
£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍý²ò
¡¡Í×Ìó¤¹¤ì¤Ð¡¢1Ç¯ÄøÅÙ¤Î³èÌö¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ôÇ¯³èÌö¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤Î¾å¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯Á÷¤ê½Ð¤»¤ë´Ä¶¤ò¼«¤éºî¤ì¤È¸À¤¦¤â¤Î¡£¤Þ¤µ¤ËÀµÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤ÈÆ±¤¸¼çË¤¤ÎÂ¼¾å¤ä²¬ËÜ¤ÏÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ£¿ôÇ¯³ÍÆÀ¤·¡¢µåÃÄ¤È¤â¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¡¢ºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æº´Æ£¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅâÆÍ¤ÇÀÛÂ®¤Î´¶¤òÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¤Î·Á¤Ç¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ï¡£·ÀÌó¤»¤Ê¡¢¸å²¡¤·¤â½Ð¤±¤Ø¤ó¡×¤È²¬ÅÄ»á¤Ï¸À¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¸×ÅÞ¤âÆ±¤¸°Õ¸«¤À¤í¤¦¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ£Àîºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÉ¾ÏÀ²È¤âÂ¿¤¤¡£µð¿Í¤äDeNA¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ËÉÔ°ÂÅÀ¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀïÎÏÌÌ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¦¼Ô¤Ë¤âº´Æ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÍÌÚ¹À¿Í¤äÀÐ°æÂçÅê¼ê¤é¤¬¶á¤¤¾Íè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤·¡¢º´Æ£¤¬ÉÔËÜ°Õ¤Ê·Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤éÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤ÆÍè¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤â¡¢¤³¤³¤ØÍè¤ÆÆüÊÆ¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤òÌäÂê¤Ë¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇMLB¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹»±²¼¤Ë¹âÂ´¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¿¹°ææÆÂÀÏº¤ä¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥É¥é¥Õ¥È¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ò·Ð¤Ê¤¤¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼ã¼Ô¤âÁý¤¨¤ÆÍè¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÌäÂê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ìîµå³¦¤Î¡ÈÆüÊÆ³Êº¹¡É¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡á¹ÓÀîÏÂÉ×¡Ê¤¢¤é¤«¤ï¡¦¤«¤º¤ª¡Ë