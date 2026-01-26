【「ゴールデンカムイ」最終章】 放送開始日：2026年1月5日より毎週月曜23時～ 放送局：TOKYO MXほか 最速配信：Prime Videoにて1月5日より毎週月曜23時～見放題独占配信

アニメ「ゴールデンカムイ」最終章の第4話(第五十三話)について、先行カットとあらすじが公開された。

第4話では、オストログの死体を確保した土方たちが撤収を図る中、杉元たちは炎と煙に包まれたビール工場内に取り残される場面が描かれる。

公開された先行カットでは、杉元やアシリパ、白石だけでなく、鶴見中尉や房太郎などの姿を確認できる。

【最終章第4話(第五十三話)「故郷を作る」あらすじ】

オストログの死体を確保した土方たちが撤収を図る中、杉元たちは炎と煙に包まれたビール工場内に取り残されていた。そのことを知り、捜しに向かう房太郎。だが、彼の目的は救出ではなかった。房太郎は杉元を裏切り、アシリパと門倉が持っていた刺青人皮を奪取。抵抗を試みるアシリパに対し、アイヌや金塊のことなど忘れて杉元と家族になれとささやく。しかしそこに第七師団の鯉登が現れたことで、両者の激しい戦いが勃発するッ！

【先行カット】

