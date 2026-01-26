【たまらん】ニッカウヰスキー公式、とろ〜り月見肉まんレシピ爆誕 -「これめちゃくちゃ美味そう」「この発想はなかった」の声
この時期、コンビニに寄るたびに肉まんに手が伸びてしまう皆さんへ。ニッカウヰスキー【公式】(@nikka_jp)の投稿から、とろ〜り魅惑の「肉まん」アレンジレシピを紹介します。
黄身をこぼさずガブリ!冬はこれで決まりじゃろ!
＼とろ~り💛月見肉まん/
チルド肉まんを湿らせ上部をくり抜く!卵(S)を入れて卵黄に小さい穴を開け、ラップをかけて約1分半レンチン!卵白が白くなったら完成じゃ!仕上げに醤油を1~2滴!肉まんの具ととろ~り卵のハーモニーが堪らんぞい!
肉まんから黄身が溢れでる月見肉まん、とろっとろのビジュが最高ですね。美味しそう!
作り方もレンチンだけなのでとっても簡単。ポイントは、肉まんの上部に収まるSサイズの卵を使用すること。MやLを使用する場合は、先に卵黄だけをのせ、後から、量を加減しながら卵白をのせるといいかもしれませんね。また、レンチン前に爪楊枝などで卵黄に小さな穴をあけておくことも忘れずに。穴をあけずにレンチンすると、卵が爆発してしまう危険性があるのでご注意ください。
このレシピに、SNSでは「これめちゃくちゃ美味そう」「カレーまんでチーズ追加してもよさそう」「これ 簡単なのにときめき度が高い…!」「この発想はなかったです」といった反応が。
また、レシピに一切ウイスキーが登場しなかったことに、「びっくりした…卵入れた後ウヰスキー入れるのかと思ったら入れないんだもん」「ウィスキー全然関係なくてワロタ」とツッコむ人もちらほら。筆者もてっきりウイスキーをかけるとか、浸すとかするのかと思っていましたが、どうやら、とろ〜り月見肉まんは酒のつまみとしておすすめのようですね(笑)。
寒さに負けそうな夜は、ウイスキーと月見肉まんで乾杯! きっと、体の芯からポッカポカになれますよ。ぜひ、お試しください。
