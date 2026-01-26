大相撲初場所

大相撲初場所は25日、東京・両国国技館で千秋楽が行われた。大関・安青錦（安治川）は、優勝決定戦で熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで下し、2場所連続の優勝を飾った。表彰式では君が代を歌い上げ、視聴者を感激させた。

優勝決定戦を制した約7分後、表彰式で君が代を斉唱した。ウクライナ出身で初土俵からまだ15場所であるが、テレビ中継で口ずさむ様子が映っていた。

大相撲中継を見ていた視聴者も安青錦の斉唱に気づき、Xには「いつのまに君が代歌えるようになったの？！」「ちゃんと歌えるってすごい」「歌ってて感動です」などの声が上がっていた。

安青錦は26日、ライブ配信された一夜明け会見に出席。君が代について聞かれると「ちょっと練習しましたけど、まだ完璧じゃないと思うんで」と回答。どうやって覚えたかについては「普通に調べて、YouTubeとかだったり。キレイに歌えるように頑張りたいです」と話した。

21歳の安青錦は昨年11月の九州場所に続く連続優勝。新大関での賜盃となった。また、2場所連続の12勝3敗で、来場所は綱取りに期待がかかる。



