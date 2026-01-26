スカートよりこっちかも♡【ZARA】40・50代が即こなれる「シャレ見えワイドパンツ」
スカートよりクールな雰囲気がまとえるパンツスタイルを楽しみたい大人女性は、一点投入でこなれ見えが狙える【ZARA（ザラ）】のワイドパンツをチェックしてみて。今回は大人上品なワイドパンツと、冬の大人カジュアルにぴったりなコーデュロイのワイドパンツを紹介します。
腰まわりがすっきり見えるダーツ入りのワイドパンツ
【ZARA】「ZWコレクション ダーツ入りワイドレッグパンツ」\8,590（税込）
リラクシーなシルエットと落ち感のある素材が、大人の余裕を感じさせるワイドパンツ。程よいゆとりがありながら、フロントダーツ入りで腰まわりはすっきりとした印象に。こなれ見えしつつ体型カバーも狙えて、一度穿いたら手放せなくなりそうです。カラーはこっくりとしたブラウンと、やや淡めのグリッターブラウンがラインナップ。
冬コーデの相棒になるコーデュロイパンツ
【ZARA】「ZW COLLECTION コーデュロイワイドレッグパンツ」\8,590（税込）
コーデュロイ素材とこっくりとしたブラウンが特徴。即戦力になるあたたかみのあるパンツは、コーデに盛り込むだけこなれ見えするかも。ワイドシルエットでリラックス感があり、レッグラインが気になるミドル世代にもおすすめ。シンプルなデザインで、合わせやすい一本です。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M