俳優クリス・プラットが、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）におけるピーター・クイル／スター・ロードの今後について、「最高なアイデア」を提案したことを明かした。



【写真】義父は超大物！仲良く葉巻を持って2ショット

クリス演じるスター・ロードは、これまでに「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズ3作に加え、「アベンジャーズ」シリーズや「マイティ・ソー／ラブ・アンド・サンダー」でも活躍、シリーズ完結編「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3」（2023年）のエンドクレジットでは、同キャラクターの復帰を明示するメッセージが残され、ファンの期待を高めていた。



ポッドキャスト番組「ハッピー・サッド・コンフューズド」に出演したクリスは、「スタジオが望むことなら何でも喜んでやるつもりだ。個人的には、このキャラクターにやらせたいことのビジョンがはっきり見えている。それはとんでもなく素晴らしいものだよ」と語った。さらに、このアイデアをマーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長に提案したかという問いに対し、「ああ。彼らが今後10年の物語を構築していく中で、僕にできる限りの貢献をしたい。自分の貢献の仕方についても、かなり明確なアイデアを持っているんだ」と自信をのぞかせた。



一方で、長年タッグを組んできたジェームズ・ガン監督については、「理想を言えば、ジェームズに監督してほしい」としつつも、「でも、それは現実的じゃない。素晴らしい監督は他にもたくさんいるから、誰が適任か考える必要があるね」と続けた。



現在、DCスタジオの共同CEOを務めるガン監督は、2025年に公開された「スーパーマン」を皮切りに新たなDCユニバースを牽引している。クリスは以前、冗談でバットマンのマスクを合成した写真をガン監督に送ったエピソードを明かしていたが、ガン監督本人は「クリスにバットマン役は務まらないが、別の役でDCUに迎えることには興味がある」と語るなど、2人の絆はスタジオの垣根を越えて続いているようだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）