27日に公示される衆議院選挙。23日の解散後、立候補予定者たちは事実上の選挙戦に突入しています。北九州市の西部を選挙区とする福岡9区では、空白だった自民党の公認候補が急きょ決まるなど、前回とは構図が大きく変化しています。



■餅つき

「1、2、3。」



25日、北九州市若松区で「餅つき大会」に姿を見せたのは、無所属の前職・緒方林太郎さん（53）です。



■無所属（福岡9区から出馬予定）緒方林太郎氏

「この地域、餅つき大会たくさんあるので、40回くらいやっている。」





政党に所属せずに衆議院選挙に臨むのは、これで3回連続となります。■緒方氏「大きな団体から推薦いただいているわけでもないですし、常に地域のいろんな方々との接点を詰めておくことしか自分が議員として選挙で選んでいただけるのは、もうすべがないんです。」前回は次点候補に5万票の差をつけ、圧倒的な強さを見せた緒方さん。相手がどこの誰であろうと、地域での地道な活動を軸とした自分自身の戦い方は今回も変わらないと、自信をのぞかせます。■緒方氏「（他の候補予定者は）“大きな政党”でありますから、自分自身も緊張感を持って取り組まなくてはいけないというのは間違いない。自分がこれまで積み上げてきた活動、国会での実績、そういうものについては、きちっと自負心を持っていますのでしっかりと頑張っていきたい。」緒方さんが「大きな政党」の候補と表現したのは、元北九州市議の三原朝利さん（48）です。前回は無所属で出馬し大敗を喫しましたが、今回は大きな変化がありました。■自民（福岡9区から出馬予定）三原朝利氏「高市首相とともに北九州・日本を前に進めていきます。」自民党の公認候補として、緒方さんに挑むことになりました。■自民・高市総裁「公認証、三原朝利。必勝。」衆議院の解散直後、東京の自民党本部で高市総裁から公認証書を受け取った三原さん。公認が決まったのは、その前の日でした。■三原氏「もう絶対に、この戦いに勝利しなければならないと、ますます気持ち、気合、覚悟を決めているところです。」三原さんは3年前の北九州市長選挙で、自民党の推薦候補ではない対立候補を支援したとして、福岡県連から除名された経緯があります。今回、福岡県連は党本部の求めに応じる形で三原さんを復党させましたが、地元の自民党関係者の一部からは「これまでの経緯もあり、不信感が残る」と反発の声も聞かれ、一枚岩で戦えるかが課題です。■三原氏「（選挙で）勝たせていただいて、北九州、日本のために働かせていただくことによって、今回のご恩を市議・県議の方にお返しする形で、そこで信頼関係というものを改めて作り上げていかないといけないなと思っています。」前回は候補を立てなかった国民民主党は、衆議院解散を受けて急きょ、大塚弘尊さん（32）を擁立しました。■国民（福岡9区から出馬予定）大塚弘尊氏「ひたすら何千枚とやっています。」できるだけ顔と名前を知ってもらうことに時間を割きたい大塚さんですが、ボランティアなどの人手が足りず、大塚さん自身も加わって、街頭で配るビラなどを準備しています。最も力を入れているのは、SNSでの発信です。幅広い年代を取り込みたい考えです。■大塚氏「私自身の最大の課題というのが、知名度の不足だと思っています。他の候補と比べても本当に時間が少ない中でなんとか浸透を図っていかなければならないので、しっかりと駅などに立つ、 SNSの発信を強化しながら、しっかりと皆様に私のことを知っていただくというところを強化しています。」共産党から立候補を予定している山田博敏さん（64）は「安全保障関連法の廃止」などを訴えていく考えです。■共産（福岡9区から出馬予定）山田博敏氏「選挙区の中においても“戦争ノー”の声というのは、私だけだろうというふうに確信をしております。」構図の変化が有権者の投票行動にどんな影響を与えるのか。27日に公示される真冬の超短期決戦は、2月8日投開票です。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月26日午後5時すぎ放送