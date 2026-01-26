BE:FIRST¡ÖÌ´Ãæ¡×¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô£²²¯²ó¤òÆÍÇË
BE:FIRST¤Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¤¬¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Á´À¤³¦Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ï2025Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¡È¥Á¥ã¡¼¥Á¡¼¡É¤Ê¶Á¤¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È²ÎÀ¼¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê½ã°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBetrayal Game¡×¤Ç¤â¶¦ºî¤·¤¿¡¢¥½¥¦¥ë¤äR&B¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿²»³ÚÀ¤È¡¢´Å¤µ¡¿ÀÚ¤Ê¤µ¡¿±ð´¶¡¿ÎÏ¶¯¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë²ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼eill¤È¡¢BE:FIRST¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ð¥ó¥Þ¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤µ¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢Ryo ¡ÆLEFTY¡Ç Miyata¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤âÈäÏª¤·¡¢³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÂ¿¹¬´¶°î¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÄ°¤¯¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿BE:FIRST¤Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¡£2026Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¾ï¤Ë²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·Â³¤±¡¢2022Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖBye-Good-Bye¡×¤ËÂ³¤¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Á´À¤³¦Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊBE:FIRST¤À¤¬¡¢5·î16Æü¡¦5·î17Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«¿È½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ÖBE:FIRST Studium Live 2026 We are the ¡ÈBE:ST¡É¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«3Ê¬¤ÇÂ¨´°Çä¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£