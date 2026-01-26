おととい1月24日、鹿児島で行われたジュビロとエスパルスのトレーニングマッチ。40分×4本。ジュビロはピンク、エスパルスは白のユニフォームで戦いました。



1本目。先にチャンスを作ったのはエスパルス。



吉田が蹴ったロングボールを1トップのオセフンがおさめ、あがってきたカピシャーバに渡り、クロスに合わせたのは北川。ネットを揺らしますが、これはオフサイドの判定。





2本目。反撃に出たいジュビロは、コーナーキックのこぼれ球を角がシュート。遠目から狙いますが、決定機には至りません。すると、エスパルスがフリーキックからチャンスを作ります。住吉、北川とヘディングでつなぎ、最後は髙橋としきがシュート。しかし、枠を捉えることができず。0対0のまま2本目が終了します。メンバーを大きく入れ替えた3本目。エスパルスのステファンスが豪快な一発を決め、先制ゴールを決めると…、その2分後、ハイプレスからボールを奪った千葉が、そのままシュート。追加点をあげます。なんとか1点を返したいジュビロは、タイ出身のストライカー・ポラメートがこの位置からシュート。しかし、枠を捉えることができません。4本目にはエスパルスのアフメドフが追加点をあげ、突き放します。注目の静岡ダービーは、エスパルスが3ー0で勝利をおさめました。（ジュビロ磐田 志垣 良 監督･45歳）「シュート数が少なかった。エスパルスを相手に、ゴール前でチャンスを多くつくれなかった。そこは課題として残る。まだまだやれていない部分が多いので、一日一日を大事にして開幕を迎えたい」（清水エスパルス 吉田 孝行 監督･48歳）「失点０で終わった点は良かった。守備は随所にやってきたことを出せた。攻撃は、もう少しチャンスをつくれたと思う。そこは課題になった。ここから開幕までギアを上げていきたい」