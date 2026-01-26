一夜限りの特別番組『Chara＋YUKIのオールナイトニッポンGOLD』放送決定
2月13日のニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』では、一夜限りの特別番組『Chara＋YUKIのオールナイトニッポンGOLD』が放送される。放送は午後10時から。
【写真】かわいい！「背中にリボン」初回限定盤付属のオリジナルステッカー
Chara＋YUKI（チャラユキ）は、歌手のCharaとYUKIによるコラボレーションユニット。1999年に1stシングル「愛の火 3つ オレンジ」をリリースし、2020年には2ndシングル「楽しい蹴伸び」および初のミニアルバム『echo』を発表。ライブツアー『Chara＋YUKI LIVE “echo” 2020』も予定されていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。
今年は5月5日、6日に東京ガーデンシアターにて『Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026』の開催が決定しており、ライブに先がけて2月11日には約6年ぶりの新作「背中にリボン」のリリースも発表されている。
番組では、これまでの活動を振り返るトークに加え、新曲やライブに向けた意気込みについて語る予定。また、「春」をテーマに、リスナーから“春にまつわる思い出”をメールで募集している。
『Chara＋YUKIのオールナイトニッポンGOLD』は、ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送。ラジオのほか、スマートフォンやパソコンからはradikoを通じて聴取可能で、放送後1週間はタイムフリー機能で再聴取もできる。
■ニッポン放送『Chara＋YUKIのオールナイトニッポンGOLD』
放送日時：2月13日（金）後10：00〜深0：00
【写真】かわいい！「背中にリボン」初回限定盤付属のオリジナルステッカー
Chara＋YUKI（チャラユキ）は、歌手のCharaとYUKIによるコラボレーションユニット。1999年に1stシングル「愛の火 3つ オレンジ」をリリースし、2020年には2ndシングル「楽しい蹴伸び」および初のミニアルバム『echo』を発表。ライブツアー『Chara＋YUKI LIVE “echo” 2020』も予定されていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。
番組では、これまでの活動を振り返るトークに加え、新曲やライブに向けた意気込みについて語る予定。また、「春」をテーマに、リスナーから“春にまつわる思い出”をメールで募集している。
『Chara＋YUKIのオールナイトニッポンGOLD』は、ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送。ラジオのほか、スマートフォンやパソコンからはradikoを通じて聴取可能で、放送後1週間はタイムフリー機能で再聴取もできる。
■ニッポン放送『Chara＋YUKIのオールナイトニッポンGOLD』
放送日時：2月13日（金）後10：00〜深0：00