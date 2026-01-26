アメリカでは東部から南部にかけ歴史的な寒波が到来し、大雪に見舞われています。

記者

「風が非常に強く、まっすぐ歩くことができません。顔に雪が吹きつけて、非常に痛いです」

アメリカ国立気象局などによりますと、アメリカでは東部から南部の広い範囲を寒波が襲い、大雪に見舞われています。

雪が吹きつけるなか、除雪をする人や、セントラル・パークでは雪遊びをする子どもの姿も見られました。

マイナス10℃を下回ったニューヨーク中心部では、およそ30センチの積雪を観測。AP通信によりますと、ニューヨーク州の一部地域では、マイナス45℃を記録しているということです。

ニューヨーク市長は25日までに少なくとも5人が死亡したと発表していて、イギリスBBCによりますと、ニューヨーク州を含む複数の州で少なくとも12人が死亡したと伝えています。

また、トランプ大統領は24日、あわせて12の州に緊急事態宣言を出すことを承認しています。

影響は空の便にも及んでいて、25日には1万便以上が欠航し、26日も2000便以上が欠航する見通しです。