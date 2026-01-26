読売３３３終値、７６６円安の４万５３１７円…円高で輸出関連株中心に売られる

週明け２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比７６６円５０銭（１・６６％）安の４万５３１７円４８銭だった。

３営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち約８５％にあたる２８４銘柄が下落した。

前週末の外国為替市場で、日米中央銀行が市場参加者に為替水準を尋ねる「レートチェック」を行ったと伝わり、為替介入への警戒感から円相場は大幅な円高・ドル安となった。

２６日も円高が進行し、東京株式市場では業績が押し下げられる自動車や機械など輸出関連株を中心に、幅広い業種の銘柄に売り注文が入った。業種別では、電気機器や化学、銀行株などの値下がりも、読売３３３の下落に影響した。

下落率は、富士通（７・８３％）が最大で、ルネサスエレクトロニクス（６・３１％）、ＳＵＭＣＯ（６・０９％）の順に大きかった。

上昇率は、メルカリ（７・２４％）がトップだった。神戸物産（６・４１％）、ニトリホールディングス（４・８７％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比９６１円６２銭（１・７９％）安の５万２８８５円２５銭だった。３営業日ぶりに値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は７７・２１ポイント（２・１３％）低い３５５２・４９。