お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造（54）の妻・まさみさん（41）がブログを更新。8歳の次男が手術を受けたことを明かした。

2015年12月に遠藤と結婚し、9歳と8歳、2人の男の子を育てているまさみさん。ブログでは韓国アイドル「ENHYPEN」のライブに行った様子など、家族との様子を発信してきた。

2025年10月2日のブログでは、次男の口の中のできものについて大学病院で調べてもらったことを報告。本来生えてくる本数よりも歯が多い“過剰歯”であることがわかり、全身麻酔での手術が決まったという。

8歳次男が全身麻酔で手術「パパが涙目になっていて…」

1月24日にはココリコ遠藤と共に病院に行き、手術室に向かう次男を送り出したと報告。26日の投稿では「手術室の手前で次男君をギューってして送り出した後、パパが涙目になっていて…『抜歯だけとはいえ我が子が手術受けるってだけで心配で泣きそうになった』って。分かる分かる。次男君はぜんそくによるリスクもあるし、とにかく無事に終わって欲しい！次男君が目を覚まして食べられる物を売店に買いに行き戻ってきたら、看護師さんから『手術無事に終わりました！もう少ししたら戻ってきますよー』って言われて一気に安心した」と、手術が終わったことを報告している。（『ABEMA NEWS』より）