ºÙÀî¤¿¤«¤·¤ÎÄï»Ò¡¦ºÌÀÄ¡¡¿·¶Ê¡ÖÌçÁ°ÃçÄ®¤ÎÎø¤¶¤¯¤é¡×¤Ç½é¤ÎÎø²Î¤ËÄ©Àï¡¡¼«¿È¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤Ï¡Ä
±é²Î²Î¼ê¤ÎºÌÀÄ¡Ê23¡Ë¤¬26Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÃ¤Ì¦¿·Æ»¤Ç¡¢¿·¶Ê¡ÖÌçÁ°ÃçÄ®¤ÎÎø¤¶¤¯¤é¡×¿·¶ÊÈ¯ÇäµÇ°¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤Æ19Ç¯6·î¡¢16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£8ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤Ï¡¢¹¾¸Í¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¿¼Àî¡¦ÌçÁ°ÃçÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µ¨Àá¤¬°Ü¤í¤¤¤æ¤¯Ãæ¤Ç¡¢Èà½÷¤È¸«¤¿ºùÊÂÌÚ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë»Ñ¤ò²Î¤¦Îø²Î¤À¡£
8ËçÌÜ¤Ë¤·¤Æ½éÄ©Àï¤ÎÎø²Î¡£¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ²Î¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¡¢¤¢¤¢¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£Îø°¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦·øÊª¤Ö¤ê¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊºÌÀÄ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Î¼þ°Ï¤ÎÄó°Æ¤â¤¢¤ê¡Öº£²ó½é¤á¤ÆÄ©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤è¤ë²Î¾§¤âÈäÏª¡£¡Öº£²ó¤Ï¤³¤Ö¤·¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤´¤é¤ó¡×¤È»Õ¾¢¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢À¸²Î¾§¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿²Î¤òÄ°¤«¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌæÉÕ¤¤Ï¤«¤Þ¤Ë»°Ì£Àþ¡¢¼ÜÈ¬¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤ÏÃåÎ®¤·¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯1ËÜ¤Î²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë»þ¤Ë²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢Ëº¤ì¤â¤Î¤ò¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿1¤Ä¿·¤¿¤ÊºÌÀÄ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
ËÌ³¤Æ»´ä¸«Âô½Ð¿È¤À¤¬¡¢¡ÖÅìµþ¤Î²¼Ä®¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÌçÁ°ÃçÄ®¤Ï½éË¬Ìä¡£¡Ö¹¾¸Í¾ð½ï¤¬¿¼¤¤³¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÌçÁ°ÃçÄ®¡¢¿¼Àî¤Î²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¦¤ì¤·¤µ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Å¤¯¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ºÌÀÄ¤â¤¤¤¤¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³§¤µ¤Þ¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
3·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢Âç²£ÀîÎ¾´ß¤Îºù¤ò²°·ÁÁ¥¤Ç³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£