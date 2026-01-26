４月のリニューアルオープンに向け改修工事が進む呉市の大和ミュージアムで、地元の小学生が一足早く新しい展示を見学しました。



■小学生「はい完成！お～ 出来た！」



大和ミュージアムの見学会には、地元の港町小学校の児童およそ１７０人が招待されました。児童たちが見学する様子を観察し、展示方法やルートなど改善点がないかを見つけるのが目的です。

人気を集めたのは、直接手で触れて遊べる展示のコーナー。戦艦大和やコンテナ船を積み木で組み立てるなど、子どもたちは興味津々の様子でした。また、水中調査の結果を反映させ、全体の塗装もやり直したミュージアムのシンボル、１０分の１の戦艦「大和」も子供たちに披露されました。





■児童「積み木とかスタンプがあってすごい楽しかったです。」「船とかの構造を学びながら遊べるのでとてもいいと思いました。」■大和ミュージアム学芸課 林悦子課長「どれぐらいの時間で観覧が完了するか、そういうことを調べたくて開催した。本当にみんな楽しそうに持って、触って、人が集まって囲んで。すごく安心しました。」大和ミュージアムは4月23日にリニューアルオープンする予定です。2026年1月26日放送