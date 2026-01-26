µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡DHÀ©Æ³Æþ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÎ×¤ó¤Àºò½©¥É¥é¥Õ¥È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥Ñ¥ï¡¼¡ÄÂÇ¤Ä¤Î¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ë»Ò¤ò¡×
¡¡¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñSP¡¡in¥Ï¥ï¥¤2026¡×¤¬25Æü¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ç¸á¸å4»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ì¾µå²ñÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤òMCÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼Â¸½¡£µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬ÀèÇÚ¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡ÈËÜ²»¡É¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡¸µºå¿À´ÆÆÄ¡¦¶âËÜÃÎ·û»á¡Ê57¡Ë¡¢¸µÃæÆü´ÆÆÄ¡¦Ã«ÈË¸µ¿®»á¡Ê55¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ë¸ÅÅÄÍý»öÄ¹¤È´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô4¿Í¤Ç¤ÎºÂÃÌ²ñ¡£
¡¡2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿DHÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÅÅÄÍý»öÄ¹¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Ï±ºÏÂ³Ø±¡¤Î»Ò¡Ä¹â¹»À¸³Í¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Èºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡Ê18¡á±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë¤ò6°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤Ä¤Î¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ò¤ò¡£¼éÈ÷¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ¤Ä¤Î¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ë»Ò¤ò¡Ä¡Ä¡Ä³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÃ«ÈË»á¤âÆ±¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤¬º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡á¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë¤ò1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢²¾¤Ë¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Û¤Üµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡ÖÍâÇ¯¡Ê2027Ç¯¡Ë¤ÎDH¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¡£ÀïÎ¬Åª¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°³ÆµåÃÄ¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£