『アオのハコ』大阪で新グッズ登場へ 大喜＆千夏の描き下ろしアクスタなど15商品以上 ひらパーで原作展
「週刊少年ジャンプ」連載中の人気漫画『アオのハコ』初となる原作展『アオのハコ展』の大阪巡回に向け、新グッズが公開された。ひらかたパーク（枚方市）で3月7日〜4月5日に開催される。
【画像多数】『アオのハコ展』大阪会場から登場する新グッズ アクスタ、ステッカーなど
三浦糀氏による同作は、高校生のキャラクターたちの部活に打ち込む姿とそれぞれの恋愛を描き、累計発行部数940万部を突破。原作展では、“アオ”に包まれた空間に、直筆原稿とデジタルで仕上げた完成原稿が同時にそろう。
繊細なタッチで描かれた直筆原稿のほか、デジタル上で仕上げまで行った完成原稿やカラーイラストを計約200点展示。ジャンプコミックス1巻から17巻までのエピソードを9つのエリアで紹介し、主人公たちの思いや葛藤、成長などの名シーンを存分に楽しめる。
また、札幌を拠点に活動する4人組バンドGalileo Galileiが『アオのハコ展』のために書き下ろした楽曲「とりあえず今は」を使用したオリジナル映像も公開される。
大阪会場から登場する新グッズは、描き下ろし大喜と千夏のアクリルスタンドや、登場キャラクターのステッカーセットなど15商品以上。このほか、東京会場で販売したクリアファイルやアクリルキーホルダー、ポストカードからタオルやTシャツなどを引き続き販売する。入場特典として、オリジナルポストカードのプレゼントも用意される。
■概要
【期間】2026年3月7日（土）〜4月5日（日）※3月12日（木）は休業日
【時間】平日10:00〜17:00（最終入場16:30）／土日10:00〜18:00（最終入場17:30）
【場所】イベントホールI
【料金】グッズ付き3500円、一般・学生1800円、高校生・中学生1300円、小学生800円
※イベントは、ひらかたパークに入園せずに入場できる。
■『アオのハコ』
中高一貫スポーツ強豪校、栄明学園が舞台。男子バドミントン部・猪股大喜は、朝練の体育館で毎朝顔を合わせる、女子バスケットボール部の先輩・鹿野千夏に恋をする。ある日、進級を迎える春に2人の距離が一変。互いに高め合うスポーツの描写と青春のときめきが胸を衝く、青春部活ラブストーリー。
【画像多数】『アオのハコ展』大阪会場から登場する新グッズ アクスタ、ステッカーなど
三浦糀氏による同作は、高校生のキャラクターたちの部活に打ち込む姿とそれぞれの恋愛を描き、累計発行部数940万部を突破。原作展では、“アオ”に包まれた空間に、直筆原稿とデジタルで仕上げた完成原稿が同時にそろう。
また、札幌を拠点に活動する4人組バンドGalileo Galileiが『アオのハコ展』のために書き下ろした楽曲「とりあえず今は」を使用したオリジナル映像も公開される。
大阪会場から登場する新グッズは、描き下ろし大喜と千夏のアクリルスタンドや、登場キャラクターのステッカーセットなど15商品以上。このほか、東京会場で販売したクリアファイルやアクリルキーホルダー、ポストカードからタオルやTシャツなどを引き続き販売する。入場特典として、オリジナルポストカードのプレゼントも用意される。
■概要
【期間】2026年3月7日（土）〜4月5日（日）※3月12日（木）は休業日
【時間】平日10:00〜17:00（最終入場16:30）／土日10:00〜18:00（最終入場17:30）
【場所】イベントホールI
【料金】グッズ付き3500円、一般・学生1800円、高校生・中学生1300円、小学生800円
※イベントは、ひらかたパークに入園せずに入場できる。
■『アオのハコ』
中高一貫スポーツ強豪校、栄明学園が舞台。男子バドミントン部・猪股大喜は、朝練の体育館で毎朝顔を合わせる、女子バスケットボール部の先輩・鹿野千夏に恋をする。ある日、進級を迎える春に2人の距離が一変。互いに高め合うスポーツの描写と青春のときめきが胸を衝く、青春部活ラブストーリー。