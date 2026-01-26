ILLIT、パリ・ファッションウィークを席巻！真っ赤な衣装をまとい“トレンドアイコン”の真価を証明

ILLITが、パリ・ファッションウィークで圧倒的な存在感を放ち、“トレンドアイコン”としての真価を証明した。

ILLITは、1月25日（現地時間）にフランス・パリのピカソ美術館（Musée Picasso)）で開催されたファッションブランド「JACQUEMUS」の2026年秋冬コレクション（Le Palmier）に出席した。

【写真】日本人メンバー・イロハ、透き通るような“白肌”

JACQUEMUSのショーにK-POPグループのメンバー全員が招待されたのは、ILLITが初めてとなる。

世界中のセレブリティが集結する中、ILLITは洗練されたビジュアルで群衆の視線を釘付けにした。メンバーは今回のショーのキーカラーである赤をポイントにした衣装をまとい、感性的かつエレガントな魅力を発散した。

スタイリングは、ブランドの創設者でありデザイナーのサイモン・ポート・ジャックムス（Simon Porte Jacquemus）が5人のために自ら選定したもので、現場では各国のメディアやファンから激しいフラッシュを浴びた。

ILLITは、デビュー当初からファッション界で熱い注目を浴びてきた。2024年3月のデビューを前に、ファッションブランド「Acne Studios」の24年春夏グローバルキャンペーンモデルに抜擢され、直後にパリ・ファッションウィークへ招待された経歴を持つ。デビュー前にもかかわらず世界4大ファッションウィークに登場するという異例の快挙を成し遂げた彼女たちは、その後も多方面からラブコールを受け、影響力を拡大し続けている。

また、ILLITはグローバルチャートでも衰えぬ人気を誇っている。昨年11月にリリースされた1st Single Albumのタイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』は、Spotify「ウィークリー・トップ・ソング・グローバル」に8週連続ランクインを記録したほか、韓国の主要音源サイトMelon「デイリーチャート」でも着実に順位を上げ、14位（1月17日付）を記録するなど、熱い反響を呼んでいる。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。