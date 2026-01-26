¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¡×ENHYPEN¡¦¥¸¥§¥¤¡¢¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤É÷¥³¡¼¥Ç¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÇú¥¤¥±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ª
ENHYPEN¤Î¥¸¥§¥¤¤¬¡¢È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥¤¤Ï1·î25Æü¡¢ENHYPEN¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¥¸¥§¥¤¡¢´°àú¥¹¡¼¥Ä»Ñ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ó¥¸ÉÕ¤¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇò¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¼ó¸µ¤Ë¤ÏÊÁ¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÉ÷¥³¡¼¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¸¥§¥¤¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¤ò»×¤ï¤»¤ëÁõ¤¤¤ÇºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤¬¸«¤ë¼Ô¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖMC¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥§¥¤¤¬½êÂ°¤¹¤ëENHYPEN¤Ï¡¢1·î16Æü¤Ë7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE SIN¡§VANISH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°Ãæ¤Î¤Ê¤«¡¢¥¸¥§¥¤¤Ï1·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤òÌ³¤á¤¿¡£