粉末スパイスタイプの『味ぽん』全国へ展開/ 先行販売で好評【ミツカン】

Mizkan(ミツカン)は3月5日、粉末スパイスタイプの「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」を全国の小売店で発売する。参考小売価格は税抜585円。

1964年11月10日に販売を開始した「味ぽん」は、柑橘果汁･醸造酢･しょうゆがひとつになった液体調味料。発売当時は鍋専用調味料として西日本で限定販売していたが、その後エリアを拡大。焼き魚や餃子、冷奴など、さまざまな料理に活用されている。

今回発売するのは粉末タイプの味ぽんで、料理を液体に浸すことなく利用できる。味ぽんブランドで初の粉末タイプという。2025年2月から、ドン･キホーテやピアゴなどPPIHグループの一部店舗で先行販売を実施し、一時供給が追いつかないほどの反響を得たとして、全国発売に至った。

先行販売では、「揚げ物、焼き物がベチャベチャにならずに、ちゃんと素材と絡んでよかった。」、「フライはサクサク感が失われず、肉などもさっぱりと食べられた。酸っぱすぎないので子どもも気に入っていた。」などの声を得たという。

【すべての画像を見る】

〈「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」概要〉

顆粒しょうゆ･お酢のチップ･柑橘を独自ブレンドし、さっぱりが引き立つよう仕上げた。胡椒･ガーリック･唐辛子などの香辛料も配合しており、スパイス感も味わえる。

料理にかけても水っぽくならず、さっぱり感が得られるという。かける･つける･まぶすなどのほか、漬け込んだり和えたりと、多様な使い方を推奨している。

内容量は65g。コンパクトなボトル入りで、常温保存が可能。液だれの心配もないため、アウトドアや弁当など、外出先に持参して使用できるとしている。

【拡販時期】2026年3月5日(木)

【販売地区】全国

【容量】65g

【参考小売価格】税抜585円

【「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」や使用イメージなど、全画像を見る】