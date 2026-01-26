【リニア】工事巡り大井川水資源に影響時の補償確認書を県･JR東海が締結…今後残る12の対話項目議論行方に注目(静岡)
リニア中央新幹線「静岡工区」の工事を巡り、静岡県とJR東海は、おととい1月24日、大井川の水資源に影響が出た場合の補償について確認文書を締結しました。
リニア「静岡工区」の工事を巡っては、県の専門部会で2025年6月、水資源に関する議論が終了し県や流域市町は、国が関与する形で影響が出た場合の文書をまとめるよう求めていました。
この補償を巡り、1月24日、大きな動きが…。
確認書には請求期限や対象期間に、あらかじめ補償期限や限度を設けないことや、影響が出た場合の因果関係の立証を県や流域市町に求めないことなどが盛り込まれています。また、工事の影響や対策の実施状況について国交省も関与しモニタリング体制を構築することなども示されました。
（鈴木 知事）
「今後不測の事態が起こった時に、しっかり国も関与していただく形で対応するという確認が取れたので、これは一定の成果だと思っています」
（JR東海 丹羽 俊介 社長）
「今回の確認書を、さまざまな方々のご尽力を頂戴しながら締結をさせていただいたことで、大井川の水資源をご利用になる地域の皆様の安心につながればと考えているところでございます」
また、締結式に同席した流域市町は。
（島田市 染谷 市長）
「工事の向けたスタートラインに今やっとつけたという意味だと、私は思っている」
今後は、静岡県側が着工を容認する前提として示した「トンネル残土」や「生物多様性」など、残る12の対話項目の議論の行方が注目されます。