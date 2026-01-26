フルンボイル市が管轄する県級市の牙克石市にある自動車試験場で、氷上ドリフトをする車。（１月８日撮影、ヤクシ＝新華社記者／馬金瑞）

【新華社フフホト1月26日】中国黒竜江省ハルビン市でこのほど「氷雪経済」の高品質な発展を目的としたフォーラム「2026氷雪観光発展大会」が開かれ、内モンゴル自治区フルンボイル市が10年連続で「氷雪観光都市トップ10」に選ばれた。同市は7カ月に及ぶ長い雪の期間を活用して自然の恵みを発展の実益へと転換、極寒の地から経済的活力と文化的魅力が湧き上がっている。

フルンボイル市の冬季観光客数は22年の637万4400人から25年には1001万9600人へと57％を超す大きな伸びをみせた。25年の冬季観光総収入は135億1200万元（1元＝約22円）に達し、3年間で87％の大幅増となった。

フルンボイル市が管轄する県級市の牙克石市にある自動車試験場で氷上を走行する車。（１月８日撮影、ドローンから、ヤクシ＝新華社記者／馬金瑞）

フルンボイル市陳バルグ旗の呼和諾爾（フフノール）草原では、牧畜民のバトさんが自宅のパオ（伝統的移動式住居）を特色のある民宿に改造、スノーモービルやモンゴル族の伝統衣装などをそろえたほか、観光客が乗馬体験や写真撮影ができるよう飼い馬を調教した。バトさんは家計の変化について「今では伝統衣装の貸し出しと馬との写真撮影だけで、多い時で1日千元余りの収入になる。雪のシーズン全体では10万元を稼ぐことができ、以前の年収よりも多い」と語った。

フルンボイル市が管轄する県級市の牙克石（ヤクシ）市では寒冷地という優位性を生かし、関連産業の発展に力を入れている。300ヘクタール余りの凍結した湖面は国内最大の冬季自動車試験場となっており、これまでに自動車企業1500社余りにサービスを提供、試験車両は4万台を超え、全国の冬季自動車試験市場シェアの50％を占めている。

内モンゴル自治区フルンボイル市で開かれた「内モンゴル氷雪英雄会」。（２０２５年１２月２１日撮影、フルンボイル＝新華社記者／連振）

ヤクシ市は25年11月に、氷上ドリフト体験や雪原オフロード横断などが楽しめる氷雪自動車レジャー施設を新たに建設した。現時点で110万平方メートルが完成、運用を開始している。専門の教官チームを配備し、各レベルに合わせたマンツーマン指導により、体験者はスピードと情熱を感じながら、実用的な冬場の安全運転技能が習得できる。（記者/哈麗娜）

１５日、内モンゴル自治区根河市でトナカイの餌やりを体験する観光客。（根河＝新華社記者／徐嘉懿）