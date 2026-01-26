週明け２６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１６．０１ポイント（０．０６％）高の２６７６５．５２ポイントと小幅ながら４日続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は１３．６０ポイント（０．１５％）安の９１４７．２１ポイントと小反落した。売買代金は２６１６億９８８０万香港ドル（約５兆１７１１億円）に拡大している（２３日は２４０８億７２２０万香港ドル）。

商品市況高が相場を支える流れ。２６日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）ではアルミや銅など主要な非鉄金属の先物が上昇したほか、金先物価格が連日で史上最高値を更新。２３日のＮＹ市場では、ＷＴＩ原油先物が２．９％高と急反発している。

ただ、上値は限定的。米国の覇権主義が警戒されている。トランプ米大統領は２４日、カナダが中国と合意した関税引き下げを実行に移した場合、米国はカナダからの輸入品に１００％の高率関税を課すと表明した。ハンセン指数も安く推移する場面がみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、石炭・石油や産金の上げが目立つ。石炭最大手の中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が４．４％高、石油生産大手の中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が４．０％高、石油グループ大手の中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が３．７％高、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．４％高で引けた。

非鉄セクターも高い。洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．３％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が３．７％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が３．０％ずつ上昇した。洛陽モリブデンについては、ブラジル金鉱の買収完了も支援材料。同社によると、短期間で投資回収が可能で、収益に貢献する見通しという。

中国の保険・証券セクターも物色される。新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が３．５％高、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が２．０％高、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が１．６％高、広発証券（１７７６／ＨＫ）が３．５％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が１．３％高と値を上げた。

半面、半導体セクターは安い。上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）と蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）がそろって４．３％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．３％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が２．８％ずつ下落した。

新興電気自動車（ＥＶ）セクターもさえない。小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が４．２％安、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．８％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が３．５％安、小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．８％安で取引を終えた。半導体や新興ＥＶなどの下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は１．２％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

本土マーケットは４日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．０９％安の４１３２．６１ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。軍需・宇宙産業、不動産、自動車、消費関連、医薬、空運なども売られた。半面、石油・石炭や産金・非鉄など資源関連は高い。金融、公益も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）