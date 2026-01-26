２５日の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」では、月亭方正主催の恒例「第２０回山−１グランプリ」前編が放送された。

新人からベテランまでブレイクを狙う芸人が次々にネタ披露し、方正が独断でジャッジ。アイエス・フィールド所属のコンビ歴１年目の美女コンビ「爆乳パンチ」も参戦した。

東坂みゆ、原つむぎのグラビアアイドルによるコンビで、深すぎるＶネックのノースリーブ＆短いスカートの攻めた衣装で登場。コンビニをテーマにした漫才を展開するも、途中で「全然ウケてない」「やばい、どうしよう」と言い出し、舞台袖に退散。再び登場すると水着姿になっており、同じコンビニネタの漫才を、令和コンプラを振り切ったお色気で展開した。

昭和の深夜番組のような光景が展開され、ネットも騒然となった。

「これは売れるわ」「爆乳パンチで元気出た」「困ったことに爆乳パンチが一番おもろい」「今の時代によく放送できたな笑」「令和のパイレーツ」「だっちゅーのみたいだなｗ」「結成１年目ってすごい」「すごいの現れたな」「おもろすぎる」「腹ちぎれるほど笑ってしまった」「ちゃんと面白いんかい」「インパクト強すぎ」「地上波で流してええのか」「お茶の間が凍りついたｗ」「振り切っとんなぁｗ」と反応する投稿が集まった。

突き抜けたネタで笑いを集め、ご満悦の浜田雅功が「もうちょっと練習しいな」とアドバイスしていた。