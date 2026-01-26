春節旅行の人気路線が争奪戦に、国内・海外旅行は共に活況―中国

中国では今年の春節（旧正月）連休は2月15日から2月23日までの9日間に及びます。連休が近づくにつれ、多くの人が旅行計画を立て始めています。春節連休までまだ時間がありますが、多くの人気路線はすでに「争奪戦」段階に入っており、一部の観光商品の定員はあまり残っていません。

予約データを見ると、今年の春節の海外旅行市場は強い成長の勢いを見せています。フランス、スイス、イタリア、英国、スペイン、ポルトガルなど長期海外旅行ルートの総予約数は前年同期比約60％増加し、短期海外旅行は同160％増とさらに顕著で、タイ、シンガポール、ベトナム、モルディブなどの目的地が持続して高い人気を集めています。同時に、中国国内観光市場も海外旅行とほぼ同じ水準の人気を示しています。

データによると、20人以内の小グループ観光ツアーが全体の予約件数の50％を占めており、観光コースの設計は情緒豊かな文化体験がより重視されているとのことです。データからは、無形文化遺産体験の特色を備えた目的地のホテルの予約件数が明らかに増加したことが分かります。例えば、安徽省黄山市のホテルの予約件数は前年同期比1．7倍、江西省景徳鎮市、福建省泉州市のホテルの予約件数は同じく倍増しました。（提供/CRI）