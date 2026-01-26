冬に行きたいと思う「香川県の道の駅」ランキング！ 2位「瀬戸大橋記念公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
冷たい空気を切り裂いて走る冬のドライブは、いつもより遠くの景色までくっきりと見渡せ、私たちの五感を心地よく刺激してくれます。今回は寒さを忘れてハンドルを切りたくなるような魅力的なスポットをピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「香川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年1月19〜20日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「冬の瀬戸大橋がどんな感じなのか見てみたいから」（20代女性／大阪府）、「眺望が素晴らしいので解放感に浸れそうだからです」（40代女性／青森県）、「瀬戸大橋を見てみたいし遊べるところもあるから」（40代男性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「冬でも温暖な気候でオリーブの丘からの景色も綺麗で行きたいです」（50代女性／広島県）、「冬でも比較的過ごしやすそうな島で、海の景色を見ながらのんびりしたいからです。オリーブの雰囲気もおしゃれで、写真も撮れそうです」（20代女性／東京都）、「観光地なのに冬は静かでロマンチックです。『魔女の宅急便ロケ地』としても有名です」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：瀬戸大橋記念公園（坂出市）／54票2位は、坂出市の「瀬戸大橋記念公園」です。鉄道と道路併用橋として世界最大級の瀬戸大橋を間近に望める絶景スポット。冬の澄んだ空気の中で見る橋と海のコントラストは美しく、公園内には記念館や回転展望タワーもあり、充実したひと時を過ごせます。
1位：小豆島オリーブ公園（小豆島町）／68票1位に輝いたのは、「小豆島オリーブ公園」でした。瀬戸内海を見下ろす丘に広がる、約2000本のオリーブの木に囲まれた道の駅です。ギリシャ風車などのフォトスポットが有名で、冬でも穏やかな気候とエーゲ海のような景色が楽しめます。
