名古屋市東区に2025年9月にオープンした「パスタ＆カフェBar 徳川MARCHE」は、昼はパスタ、夜はカフェバーとして楽しめる一軒です。



ランチタイムに提供するパスタは、すべて素材にこだわった自家製ソース。調理に使う油は、香り高いエキストラバージンオリーブオイルのみを使用しています。



看板メニューの「ジェノベーゼパスタ」は、豊橋の農家から仕入れた新鮮なバジルを、手作業で一枚ずつ茎から外し、葉の部分だけを使用。1皿に約50枚ものバジルを使い、香りが最大限に引き立つよう加熱方法にも工夫を凝らしています。濃厚なクリームと合わせた「ジェノベーゼクリーム」も人気です。





トマトソースは、トマトと香味野菜をじっくり煮込み、酸味と旨味のバランスを整えた自家製仕立て。クリームパスタには、乳脂肪分にこだわった北海道産の純正生クリームを使用し、コクがありながらも後味は軽やかです。爽やかな「クリームレモン」ソースも用意されています。「ペペロンチーノ」や「にんにく醤油」には、香り高い青森県産の大粒ニンニクを使用。辛味を楽しみたい人向けには、小粒で刺激の強い唐辛子「バードアイ」を使ったメニューもそろいます。麺の量や具材はトッピングで調整でき、自分好みの一皿にカスタマイズ可能。夜は前菜や揚げ物など、お酒に合うメニューも充実し、幅広いシーンで利用できます。＜パスタメニュー＞【ジェノベーゼ（イカ・ブロッコリー）】（1680円）【ジェノベーゼクリーム（イカ・ブロッコリー）】（1780円）【トマトソース（ベーコン）】（1480円）【トマトクリーム（ベーコン）】（1580円）【純生クリーム（ベーコン）】【純生クリームレモン（ベーコン）】（各1580円）【アーリオ・オーリオ・ぺペロンチーノ（なす・ベーコン）】（1680円）【にんにくバター醤油（きのこ・ベーコン）】（1680円） など＜アラカルトメニュー＞【本日のブルスケッタ】（380円）【北海道じゃがいもサラダ】（480円）【５種のチーズセレクション】（1280円）【みょうがの生ハム巻き】【ささみの竜田揚げ（梅しそ巻き）】（各780円） など※2025年10月21日時点の情報です