国産豚×2種キャベツの餡が主役の大須の餃子専門店…生姜・青じそ・水餃子まで楽しめる幅広いラインナップ
大須商店街エリアに2024年にオープンした餃子専門店「太田のギョウザ」では、国産ニンニクを使ったものから、ニンニク不使用のものまで、餃子をすべて店内で一つ一つ丁寧に手作りしています。
ベースとなる餡は、国産豚肉と2種類のキャベツを使用。シャキッとした食感と、野菜本来の甘みを生かした仕上がりです。
看板メニューで一番人気の【太田の餃子】は、青森県産ニンニクを加えたパンチのある味わいで、ニンニク好きにおすすめ。一方、それ以外の餃子はすべてニンニク不使用です。
水餃子は、もっちりとした食感を出すため厚めの皮を使用。【海老とセロリの水餃子】は、プリプリのエビとセロリの香りが相性の良い一品です。
餃子以外にも、【パリパリ肉味噌ピーマン】や【麻辣よだれ鶏】といった前菜をはじめ、炒め物、揚げ物、チャーハン、焼きそばなどメニューが充実。
2025年9月からは、時間帯を問わず注文できる60分の飲み放題も加わり、手頃な価格で人気を集めています。
店内は女性一人でも入りやすい雰囲気で、カウンター席とテーブル席を用意。一人客から家族連れ、友人同士まで幅広い世代が訪れています。
＜餃子メニュー＞
【太田の餃子】【粗おろし生姜餃子】
【甘搾りキャベツ餃子】（各：大638円・小418円）
【チーズ餃子】（大715円・小462円）
【青じそ餃子】（大748円・小495円）
【豚ニラ水餃子】【海老とセロリの水餃子】（各638円）
＜その他メニュー＞
【麻辣よだれ鶏】【細切り焼豚と胡瓜の雲白肉風】
【パリパリ肉味噌ピーマン】（各528円）
【黒酢酢豚 フルーツヴィネガー仕立て】
【若鶏のカシューナッツ炒め】(各638円)
【春菊と青森産にんにくの青菜炒め】（605円）
【太田のチャーハン】【醤油焼きそば】（各：大968円・小638円）
【60分飲み放題】（アルコール990円／ソフトドリンク550円）など
※2025年11月4日時点の情報です