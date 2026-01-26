大須商店街エリアに2024年にオープンした餃子専門店「太田のギョウザ」では、国産ニンニクを使ったものから、ニンニク不使用のものまで、餃子をすべて店内で一つ一つ丁寧に手作りしています。



ベースとなる餡は、国産豚肉と2種類のキャベツを使用。シャキッとした食感と、野菜本来の甘みを生かした仕上がりです。



看板メニューで一番人気の【太田の餃子】は、青森県産ニンニクを加えたパンチのある味わいで、ニンニク好きにおすすめ。一方、それ以外の餃子はすべてニンニク不使用です。





次に人気の【粗おろし生姜餃子】は、生姜をたっぷり使った体が温まる一品。【青じそ餃子】は、大葉の香りが広がるさっぱりとした和風餃子です。水餃子は、もっちりとした食感を出すため厚めの皮を使用。【海老とセロリの水餃子】は、プリプリのエビとセロリの香りが相性の良い一品です。餃子以外にも、【パリパリ肉味噌ピーマン】や【麻辣よだれ鶏】といった前菜をはじめ、炒め物、揚げ物、チャーハン、焼きそばなどメニューが充実。2025年9月からは、時間帯を問わず注文できる60分の飲み放題も加わり、手頃な価格で人気を集めています。店内は女性一人でも入りやすい雰囲気で、カウンター席とテーブル席を用意。一人客から家族連れ、友人同士まで幅広い世代が訪れています。＜餃子メニュー＞【太田の餃子】【粗おろし生姜餃子】【甘搾りキャベツ餃子】（各：大638円・小418円）【チーズ餃子】（大715円・小462円）【青じそ餃子】（大748円・小495円）【豚ニラ水餃子】【海老とセロリの水餃子】（各638円）＜その他メニュー＞【麻辣よだれ鶏】【細切り焼豚と胡瓜の雲白肉風】【パリパリ肉味噌ピーマン】（各528円）【黒酢酢豚 フルーツヴィネガー仕立て】【若鶏のカシューナッツ炒め】(各638円)【春菊と青森産にんにくの青菜炒め】（605円）【太田のチャーハン】【醤油焼きそば】（各：大968円・小638円）【60分飲み放題】（アルコール990円／ソフトドリンク550円）など※2025年11月4日時点の情報です