“ミニーマウスたち”のナムコ限定プライズが登場！ おそろい衣装のバレンタイン向けデザイン
ミニーマウス、デイジーダック、クラリスをデザインしたバレンタイン限定プライズが、1月30日（金）〜3月2日（月）の期間、全国のアミューズメント施設「ナムコ」や「ナムコオンラインクレーン」で順次展開される。
【写真】「エコバッグ」は全8種！ オリジナルデザイン使用の景品一覧
■デイジーダックとクラリスも
今回登場するのは、“GO FOR IT！”をテーマに、おそろいの衣装がキュートなミニーマウス、デイジーダック、クラリスのオリジナルイラストを使用した「ナムコ」限定プライズ。
ラインナップには、赤いほっぺが印象的なミニーマウスの「スーパーラージ ぬいぐるみ」をはじめ、ドット柄衣装の「マスコット」、キャラクターの刺しゅうを施した「リボンポーチ」、収納袋一体型の「エコバッグ」など、普段使いしやすいアイテムがそろう。
また、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムコオンラインクレーン」で500ナムクレポイントを利用すると、「オリジナルステッカー（全8種）」をランダムで1枚プレゼントされるほか、「ナムコポイントアプリ」で対象店舗をフォローし提示すると、「ハート形メッセージカード」1枚がもらえる特典も用意されている。
