¡ÖÀ¤³¦°ì¹Å¤¤Êª¡×¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ÎÁ¯µûÅ¹½÷À¼èÄùÌò¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±ü¤¬¿¼¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼¯»ùÅç¤Î¹ÁÄ®¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡YouTube¡Öµû²°¤Î¿¹¤µ¤ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÁ¯µûÅ¹¾ïÌ³¼èÄùÌò¤Î¿¹Ä«Æà¤µ¤ó¤¬àÀ¤³¦°ì¹Å¤¤¿©¤ÙÊªá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¿©¤ÙÊª¤Î¥×¥í¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¤Î¹ÁÄ®¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Úµû²°¤Îµù¹ÁÎ¹¡Û¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼¯»ùÅç¸©Ëíºê»Ô¤Îµù¹Á¤Ç³ïÀá¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£YouTube¤Ç³ïÀá¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÈëÌ©¤ËÇ÷¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³ïÀá¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±ü¤¬¿¼¤¤¡×¡ÖÆüËÜÆÈ¼«¤Î½Ð½ÁÊ¸²½¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹³ïÀá¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Öºï¤ê¤¿¤Æ¤ÏÈþÌ£¤«¤í¤¦¡×¡Öºï¤ê¤¿¤Æ¤Î³ïÀá¤ò¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¤´ÈÓ¤Ë¾è¤»¤Æ¾ßÌý¤ò¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤¬À¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£