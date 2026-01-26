¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡×à°úÂàÉ½ÌÀ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë´¶¼Õ¤ÎÀ¼àÉÔÇ¥¼£ÎÅÊÝ¸±Å¬ÍÑá¤Ë¿ÔÎÏ¡¢¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤ÎºÇ¿·Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö³×Ì¿Åª¤Ê»Üºö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ø¤ÎÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡¢¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿û¸µ¼óÁê¤Ï17Æü¤ËX¤Ç°úÂà¤òÊó¹ð¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£²ÈÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¯¼£²È¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤âÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²þ³×¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿û¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼£ÎÅ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¿¡×¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡×¡ÖÊÝ¸±Å¬ÍÑ¸å¤ËÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·¤Æ¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¾¯»Ò²½¼Ò²ñ¤Ç³×Ì¿Åª¤Ê»Üºö¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿û¤µ¤ó¤¬¡Ø»°¿ÍÌÜ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¡×¡ÖËÜÊª¤ÎÀ¯¼£²È¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¿û¸µ¼óÁê¤¬ºßÇ¤Ãæ¤Î2022Ç¯4·î¤«¤é¡Ö°ìÈÌÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡×¡ÖÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¡×¤ËÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£