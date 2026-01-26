「練習でもびっくりするぐらい点を決める」バイエルン伊藤洋輝が語る同僚ケインの凄さ。３月のイングランド戦を心待ちに「ユニホーム交換ぐらいはできたら」
森保一監督が率いる日本代表は、３月末にスコットランド代表、イングランド代表との親善試合を敵地で行なうことが決定。６月に開幕する北中米ワールドカップ前の重要なテストマッチ２連戦で、代表復帰が期待されている選手の一人がバイエルンの伊藤洋輝だ。
この日本人DFは、24年の夏にバイエルン移籍を果たすも、加入直後のプレシーズンマッチで右足中足骨を骨折。その後、一度復帰するも再手術を行なうなど、長期離脱を強いられた。森保ジャパンからは25年３月のW杯アジア予選・サウジアラビア戦以来、遠ざかっている。
それでも昨年11月にバイエルンで怪我からの復帰を果たすと、復帰後初戦のフライブルク戦（６−２）で即アシストを記録。直近のブンデスリーガ第19節アウクスブルク戦（１−２）でも、今季初ゴールを奪うなど調子は上々だ。
もし、３月のイギリス遠征で日本代表復帰となれば、イングランド戦ではバイエルンの同僚である相手のエース、ハリー・ケインと顔を合わせることになる。
伊藤は「（ケインとは）この試合が決まる前から『試合するかもね』といった軽い会話はしていました。せっかくなのでユニホーム交換ぐらいはできたらいいなと思います」とチームメイトとの対戦を心待ちにする。
また、世界最高のストライカーの１人であるケインの凄さを尋ねると、次のように語ってくれた。
「リーダーシップもあるし、とても器用なフォワードだと思います。ディフェンスラインからのビルドアップでは良いポジショニングでボールを受けて展開してくれますし、ゴール前に入って点も決めてくれる。試合に限らず練習でもびっくりするぐらい点を決めます」
３月にこの２人のマッチアップは見られるか。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
この日本人DFは、24年の夏にバイエルン移籍を果たすも、加入直後のプレシーズンマッチで右足中足骨を骨折。その後、一度復帰するも再手術を行なうなど、長期離脱を強いられた。森保ジャパンからは25年３月のW杯アジア予選・サウジアラビア戦以来、遠ざかっている。
もし、３月のイギリス遠征で日本代表復帰となれば、イングランド戦ではバイエルンの同僚である相手のエース、ハリー・ケインと顔を合わせることになる。
伊藤は「（ケインとは）この試合が決まる前から『試合するかもね』といった軽い会話はしていました。せっかくなのでユニホーム交換ぐらいはできたらいいなと思います」とチームメイトとの対戦を心待ちにする。
また、世界最高のストライカーの１人であるケインの凄さを尋ねると、次のように語ってくれた。
「リーダーシップもあるし、とても器用なフォワードだと思います。ディフェンスラインからのビルドアップでは良いポジショニングでボールを受けて展開してくれますし、ゴール前に入って点も決めてくれる。試合に限らず練習でもびっくりするぐらい点を決めます」
３月にこの２人のマッチアップは見られるか。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…