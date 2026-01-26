度重なる怪我に悩まされている川村。（C）Getty Images

　困難な時期が続いている。

　オーストリアの名門レッドブル・ザルツブルクに所属する川村拓夢は、再び長期離脱となるかもしれない。現地１月25日に現地メディア『Kronen Zeitung』が伝えている。

　川村は2024年６月にサンフレッチェ広島からザルツブルクに加入。直後のトレーニングキャンプ中に左膝の内側靱帯を断裂し、戦線離脱を余儀なくされた。

　26歳のMFは、同年12月に公式戦デビューを飾ったが、25年２月９日のオーストリア・クラーゲンフルト戦の終盤に負傷。検査の結果、鎖骨の骨折と診断され、戦列を離れた。シーズン終盤に復帰するも、昨季はわずか８試合の出場に留まっていた。
 
　その後、同年５月にカムバックも、FIFAクラブ・ワールドカップ2025初戦（パチューカ戦）の前日練習で負傷し、チームから離脱。以降、公式戦の出場はない。

『Kronen Zeitung』は「ザルツブルクは不運に見舞われ続けている」と題した記事で、川村の現状について、次のように報じている。

「24年からザルツブルクに所属するこの日本人は、これまで８試合（公式戦）しか出場していない。そして、当面の間、出場試合数は増えないだろう。なぜなら、この26歳の選手は膝の負傷により手術を受けなければならず、不運に悩まされ続けている。いつピッチに復帰できるかは、依然としてまったくの不透明だ」

　かつて日本代表にも選出されたレフティは、度重なる怪我に悩まされている。早期回復を願うばかりだ。

