「不運に悩まされ続けている」膝の手術で再び長期離脱か...ザルツブルクの日本人MFに試練。復帰時期は不透明と現地メディア報道
困難な時期が続いている。
オーストリアの名門レッドブル・ザルツブルクに所属する川村拓夢は、再び長期離脱となるかもしれない。現地１月25日に現地メディア『Kronen Zeitung』が伝えている。
川村は2024年６月にサンフレッチェ広島からザルツブルクに加入。直後のトレーニングキャンプ中に左膝の内側靱帯を断裂し、戦線離脱を余儀なくされた。
26歳のMFは、同年12月に公式戦デビューを飾ったが、25年２月９日のオーストリア・クラーゲンフルト戦の終盤に負傷。検査の結果、鎖骨の骨折と診断され、戦列を離れた。シーズン終盤に復帰するも、昨季はわずか８試合の出場に留まっていた。
その後、同年５月にカムバックも、FIFAクラブ・ワールドカップ2025初戦（パチューカ戦）の前日練習で負傷し、チームから離脱。以降、公式戦の出場はない。
『Kronen Zeitung』は「ザルツブルクは不運に見舞われ続けている」と題した記事で、川村の現状について、次のように報じている。
「24年からザルツブルクに所属するこの日本人は、これまで８試合（公式戦）しか出場していない。そして、当面の間、出場試合数は増えないだろう。なぜなら、この26歳の選手は膝の負傷により手術を受けなければならず、不運に悩まされ続けている。いつピッチに復帰できるかは、依然としてまったくの不透明だ」
かつて日本代表にも選出されたレフティは、度重なる怪我に悩まされている。早期回復を願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
