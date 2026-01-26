人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が24日に自身のアメブロを更新。建設中の注文住宅について、こだわりの詰まった各部屋の途中経過を公開した。

【映像】建築中の桃の新居（複数カット）

この日、桃は「【注文住宅途中経過】私の部屋、お風呂、遊び部屋！」というタイトルでブログを更新。自身のウォークインクローゼット兼作業スペースについて「丸みのあるアーチが可愛い」「優しい雰囲気出したくて、こだわったポイント」とこだわりを紹介した。

続けて、バスルームについては「LIXILのスパージュ！」と明かし「結局電動洗浄はやめて、（絶賛後悔中）肩湯だけ採用しました！」と報告。また、以前夫との間で意見が分かれていた鏡の設置については「つけないことになりました」と結論を伝えた。

そして「1番楽しみにしてた…遊び部屋!!!」と切り出し「無事、うんてい、つきましたーー」と、室内にうんていが設置されたことを写真とともに報告。「やばい、大人がやってもめちゃくちゃいい運動になるやつ。笑 たのしーーーーー笑」と喜びをつづり、ブログを締めくくった。