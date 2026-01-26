É®µ¤Ê¤·¤Ç´±Î½ºÎÍÑ¡¡»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¼Ô¡¢¿Í»ö±¡
¡¡¿Í»ö±¡¤Ï26Æü¡¢¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁí¹ç¿¦¤ÎÊç½¸¤ËÅö¤¿¤ê¡¢»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¼Ô¤ÎÉ®µ»î¸³¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯4·î¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¿Í¤«¤éÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë³ØÀ¸¤Î¡Ö´±Î½Î¥¤ì¡×¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢É¬Í×¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£
¡¡º£Ç¯3·î16Æü¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢6·î¤´¤í¤«¤é¾ÊÄ£¤ÎÌÌÀÜÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ºÎÍÑÍ½Äê¤Î¤¢¤ë¾ÊÄ£¤Ï3·î¾å½Ü¡ÁÃæ½Ü¤ò¤á¤É¤Ë¡¢¿Í»ö±¡¤ÎºÎÍÑ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤¹¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿ô¿Í¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¼Ô¤Ï¡¢½¾Íè¤ÏÆÃÊÌ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿É®µ»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿¾å¤Ç¡¢ÌÌÀÜ¤ò·Ð¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£2013Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï9¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï±þÊç¼Ô¤¬¸º¾¯¡£ºÎÍÑ¤Ï0¡Á2¿Í¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£